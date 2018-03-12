Письмо об угрозе Северного потока-2 подписали 5 стран Европы

- 12.03.2018 11:35
Письмо об угрозе Северного потока-2 подписали 5 стран Европы

Газопровод Северный поток-2 представляет угрозу для єнепргетической независимости государств Евросоюза, как говорится в письме с подписью глав парламентов Литвы, ПОльши и Латвии. Кроме того, данное письмо также подписали представители Украины и Молдовы.

По словам спикера польского сейма Марека Кухцинського, объединенная позиция стран будет более веомой, нежели высказывания стран по отдельности. Он отметил, что все страны Европейского союза должны высказывать беспокойство за безопасность стран, и это же касается стран Восточной Европы. ЕС, по словам Кухцинського, выступает за сотрудничество но также высказываться за безопасность граждан стран Балтии. Кроме того, спикер польского сейма также подчеркнул, как важна для Украины помощь и поддержка ЕС в борьбе страны за независимость.

В вышеназванном документе говорится, что одним из главных условий существлвания процветающей и объединенной Европы является энергетическая безопасность. Несмотря на то, что газопровод "Северный поток-2" позиционируется как коммерческий проект, он является инструментом, который может позволить России создать почку для политического шантажа и сделать Европу энергетически зависимой.

Своими подписями Латвия, Литва, Польша, Украина и Молдова призывают страны Европы обеспечить полное соблюдение правил Европейского Союза при эксплуатации "Северного потока-2".

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