Украина - на третьем месте по медалям на Паралимпиаде-2018- 12.03.2018 10:55
По итогам третьего дня соревнований на Паралимпийских играх-2018 в Пхенчхане украинская сборная занимает третье место в медальном зачете.
Так, украинские спортсмены-паралимпийцы завоевали за три дня девять медалей. В общей сложности сейчас у паралимпийской сборной Украины - три золотых медали, два серебра, а также четыре бронзовых награды.
Третье золото для сборной выборол Игорь Рептюх.
Так, в лыжных гонках среди спортсменок с проблемами зрения второе место и серебро завоевала Оксана Шишкова. Людмила Ляшенко стала двухкратной призеркой паралимпиады. До этого она уже взяла бронзу в биатлоне, а на этот раз заняла третье место в лыжных гонках стоя на 15 км.
На первом и втором месте вмедальном зачете Паралимпиады-2018 - сборные США и Франции, у которых соответственно 15 и 9 медалей. У Франции - по три медали золота, серебра и бронзы.
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