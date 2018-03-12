



Боец АТО с Буковины Виталий Вяльцев погиб в Киеве - 12.03.2018 10:48

В зоне проведения антитеррористической операции на Донбассе - очередная потеря, погиб буковинец, воевавший в рядах ВСУ.

Как информируют представители волонтерской организации "Катарсис" на своей странице в Facebook, в зоне АТО погиб Виталий Вяльцев 1976 года рождения, житель села Погореловка Заставновского района.

Согласно предварительной информации, тело погибшего бойца будут встречать завтра вечером, 13 марта, в селе Атаки.

Выражаем соболезнования семье и близким погибшего.

Обновлено: Позднее областной военный комиссар Владимир Шведюк уточнил информацию касаемо смерти Вяльцева. Как выяснилось, погиб буковинец в Киеве, а не в зоне проведения АТО на Донбассе. Виталий возвращался на ротацию в Киев из Погореловки, где находился в отпуске. Его тело со следами избиения было обнаружено на железнодорожном вокзале в Киеве в субботу, 10 марта. В настоящий момент неизвестно, когда тело будет доставлено домой на похороны. Бывшая супруга Вяльцева отправилась в Киев для опознания.

Платиновая Буковина, Черновцы

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