



Легкове авто збило неповнолітню дівчину в Чернівцях - 07.03.2018 17:29

На місці події поліцейські встановлюють всі обставини дорожньо-транспортної пригоди.

В обід 7 березня по вулиці Небесної сотні, 36-річна жінка-водій керуючи автомобілем «Хюндай», допустила наїзд на неповнолітню дівчинку. На момент наїзду, 11-річна чернівчанка перебігала проїжджу частину.

Медики оглянули дівчину на місці пригоди. З підозрою на перелом суглобу її було госпіталізовано до лікарні для обстеження. Вирішується питання про відкриття кримінального провадження.

Відділ комунікації поліції Чернівецької області

Платинова Буковина, Чернівці

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