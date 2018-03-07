Легкове авто збило неповнолітню дівчину в Чернівцях- 07.03.2018 17:29
На місці події поліцейські встановлюють всі обставини дорожньо-транспортної пригоди.
В обід 7 березня по вулиці Небесної сотні, 36-річна жінка-водій керуючи автомобілем «Хюндай», допустила наїзд на неповнолітню дівчинку. На момент наїзду, 11-річна чернівчанка перебігала проїжджу частину.
Медики оглянули дівчину на місці пригоди. З підозрою на перелом суглобу її було госпіталізовано до лікарні для обстеження. Вирішується питання про відкриття кримінального провадження.
Відділ комунікації поліції Чернівецької області
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