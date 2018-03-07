



Составлен рейтинг самых опасных в мире городов - 07.03.2018 16:42

По состоянию на 2017 год самым опасным в мире был признан город Лос-Кабос в Мексике. В этом городе на каждые 100 тысяч жителей приходится 365 убийств.

Рейтинг был составлен мексиканской неправительственной организацией "Общественный совет по вопросам безопасности и уголовного правосудия". На сайте организации опубликован список самых опасных городов мира, который возглавил Лос-Кабос.

Столица Венесуэлы Каракас занимает второе место рейтинга, и в этом городе по имеющимся данным на 100 тысяч населения приходится 111,19 убийств. Город Акапулька с 106,63 убийствами на 100 тысяч населения занимает третье место в рейтинге.

Стоит отметить, что в рейтинге самых опасных городов числится 17 городов Бразилии, 12 городов Мексики, а также пять городов Венесуэлы. Такие города Южно-Африканской республики, как Нельсон Мандела Бей, Дурбан и Кейптаун, также оказались в рейтинге. Из самых опасных для жизни американских городов в рейтинг попали Балтимор, Пуерто-Рико, Детройт, Новый Орлеан и Сент-Луис.

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