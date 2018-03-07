



На Буковине ожидается повышение уровня воды в реках - 07.03.2018 16:32

Весеннее половодье, а также осадки в виде дождя приведут к постепенному повышению уровня воды в бассейнах рек Прут и Сирет. В целом, как отмечают в Сторожинецком РС УГСЧС, смена гидрологичного режима ожидается вечером 7 марта и в течение суток 8 марта.

Уровень воды в Пруту и Сирете повысится примерно на 0,2-0,7 метра над показателями на 8:00 утра 7 марта.

Кроме того, ледовый покров на реках тронется, местами будет возможен ледоход с формированием заторов и резкими колебаниями уровней воды. В конце суток 7 марта, а также в ночное время 8 марта и в первой половине дня синоптики прогнозируют туман, а также видимость в пределах 200-500 метров. Местами на дорогах возможна гололедица.

Активизация весеннего наводнения возможна уже 10-12 марта. Наряду с подъемом уровней воды также возможно штормовое предупреждение.

Платиновая Буковина

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