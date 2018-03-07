На Буковине ожидается повышение уровня воды в реках

- 07.03.2018 16:32
На Буковине ожидается повышение уровня воды в реках

Весеннее половодье, а также осадки в виде дождя приведут к постепенному повышению уровня воды в бассейнах рек Прут и Сирет. В целом, как отмечают в Сторожинецком РС УГСЧС, смена гидрологичного режима ожидается вечером 7 марта и в течение суток 8 марта.

Уровень воды в Пруту и Сирете повысится примерно на 0,2-0,7 метра над показателями на 8:00 утра 7 марта.

Кроме того, ледовый покров на реках тронется, местами будет возможен ледоход с формированием заторов и резкими колебаниями уровней воды. В конце суток 7 марта, а также в ночное время 8 марта и в первой половине дня синоптики прогнозируют туман, а также видимость в пределах 200-500 метров. Местами на дорогах возможна гололедица.

Активизация весеннего наводнения возможна уже 10-12 марта. Наряду с подъемом уровней воды также возможно штормовое предупреждение.

 

Платиновая Буковина

Ключові слова: уровень воды в реках буковины, весеннее половодье буковина

Коментарі (0)
Додати свій коментарій:
*Ім'я:
E-mail:
*Коментарій:
Символів залишилося: із
Підтвердіть, що Ви людина 
Відповідь - одне слово на тій же мові, що й питання.
Відповідь на питання «скільки» - число
Нову загадку, будь-ласка

Другие новости:

Легкове авто збило неповнолітню дівчину в Чернівцях На місці події поліцейські встановлюють всі обставини дорожньо-транспортної пригоди
- 07.03.2018 17:29
Собаки имеют представление об окружающем мире Собаки обладают способностью ментальной репрезентации мира, как заявляют ученые. Это означает, что собаки вполне могут
- 07.03.2018 17:15
Составлен рейтинг самых опасных в мире городов По состоянию на 2017 год самым опасным в мире был признан город Лос-Кабос в Мексике. В этом городе на каждые 100 тысяч жителей приходится 365 убийств.
- 07.03.2018 16:42
Айфон случайно заблокировали на 47 лет Количество попыток ввода паролей в iOS можно ограничить благодаря специальной функции безопасности. Так, если в iPhone неправильно ввести
- 07.03.2018 15:35
7-летняя девочка установила акробатический рекорд Украины 7-летняя украинская спортсменка София Косторицкая поставила рекорд Украины, показав за три минуты 111 акробатических трюков
- 07.03.2018 15:26
В 6 областях Украины превышен эпидпорог по гриппу В Украине за неделю, с 26 февраля по 4 марта в шести областях был превышен порог заболеваемости гриппом и ОРВИ, как информируют в Центре общественного здоровья
- 07.03.2018 14:23
100 населенных пунктов Молдовы подписали декларацию объединения с Румынией Сто населенных пунктов Молдовы подписали символическую декларацию об объединении с Румынией. Юбилейным сотым населенным
- 07.03.2018 12:34
Роман Жадана номинирован литературную премию в Германии В нынешнем году в Лейпциге с 15 по 18 марта пройдет книжная ярмарка, в которой примет участие Сергей Жадан с романом "Интернат".
- 07.03.2018 12:13
По факту отравления российского шпиона собирают чрезвычайный комитет В Лондоне собирается на заседание правительственный комитет по чрезвычайным ситуациям Cobra. Данный комитет будет рассматривать
- 07.03.2018 11:31
Китай планирует запустить спутниковый интернет раньше Маска У Илона Маска с его планами по всемирному интернет-покрытию появился вполне достойный конкурент, который планирует его опередить
- 07.03.2018 10:54

Всі новини