7-летняя девочка установила акробатический рекорд Украины

- 07.03.2018 15:26
7-летняя девочка установила акробатический рекорд Украины

7-летняя украинская спортсменка София Косторицкая поставила рекорд Украины, показав за три минуты 111 акробатических трюков. В едином танце девочка смогла соединить огромное количество акробатических элементов и успешно из выполнить.

София смогла выполнить массу упражнений, среди которых - различные элементы вроде стойки на голове без рук, сально и другие трюки.

Представитель Национального реестра рекордов Украины Лана Ветрова отметила, что девочка легко и непринужденно выполняла все трюки. Кроме того, несмотря на то, что список акробатических элементов был подготовлен заранее, эксперты с трудом успевали фиксировать самые сложные из них - настолько быстро София их показывала.

София Косторицкая является ученицей второго класса Подольской школы-лицея, получает отличные оценки. Акробатикой, гимнастикой и танцами девочка занимается с 3х лет, дважды в неделю тренируется в зале. При этом, большинство акробатических приемов Соня почерпнула из видеороликов в Интернете.

Платиновая Буковина

Ключові слова: София Кострицкая, акробатка София Кострицкая, 7 лет акробатка из Украины

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