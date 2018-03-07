100 населенных пунктов Молдовы подписали декларацию объединения с Румынией- 07.03.2018 12:34
Сто населенных пунктов Молдовы подписали символическую декларацию об объединении с Румынией. Юбилейным сотым населенным пунктом, подписавшим декларацию объединения, стало село Карабетовка Бессарабского района.
Отмечается, что декларацию об объединении с Румынией подписали также в районных советах Теленешт, Калараш и Страшен.
Унионистская гражданская платформа Acţiunea 2012 стала инициатором кампании по принятию символических деклараций об объединении, посвященному столетию объединения Румынии. Предполагается, что и в ста населенных пунктах Молдовы будут подписаны аналогичные декларации.
Примечательно, что президент Молдовы Игорь Додон критически отнесся к идее объединения Молдовы и Румынии. По его мнению, это может развязать гражданскую войну.
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