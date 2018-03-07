Роман Жадана номинирован литературную премию в Германии- 07.03.2018 12:13
В нынешнем году в Лейпциге с 15 по 18 марта пройдет книжная ярмарка, в которой примет участие Сергей Жадан с романом "Интернат".
Как поделилась директор поэтического фестиваля Meridian Czernowitz Евгения Лопата, Украина будет презентовать на ярмарке Черновцы, и авторы Meridian Czernowitz принимают участие уже не впервые. Так, в нынешнем году будет представлен немецкий перевод книги Игоря Померанцева "Czernowitz – воспоминания утопленника", также принимает участие Андрей Любка.
Переведенный на немецкий язык роман Сергея Жадана "Интернат" не просто принимает участие в книжной ярмарке, но и номинироваан на Литературную премию Лейпцигской книжной ярмарки.
Отметим, что посвящегнный войне роман "Интернат" является обладателем премии "Лучшая книга форума 2017" во Львове.
Книжная ярмарка в Лейпциге является для Германии второй по величине, и проводится с XVI столетия. На ярмарке презентуют книги из множества издательств Европы. Только в прошлом году Лейпцигскую книжную ярмарку посетили более 200 тысяч человек.
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