



Роман Жадана номинирован литературную премию в Германии - 07.03.2018 12:13

В нынешнем году в Лейпциге с 15 по 18 марта пройдет книжная ярмарка, в которой примет участие Сергей Жадан с романом "Интернат".

Как поделилась директор поэтического фестиваля Meridian Czernowitz Евгения Лопата, Украина будет презентовать на ярмарке Черновцы, и авторы Meridian Czernowitz принимают участие уже не впервые. Так, в нынешнем году будет представлен немецкий перевод книги Игоря Померанцева "Czernowitz – воспоминания утопленника", также принимает участие Андрей Любка.

Переведенный на немецкий язык роман Сергея Жадана "Интернат" не просто принимает участие в книжной ярмарке, но и номинироваан на Литературную премию Лейпцигской книжной ярмарки.

Отметим, что посвящегнный войне роман "Интернат" является обладателем премии "Лучшая книга форума 2017" во Львове.

Книжная ярмарка в Лейпциге является для Германии второй по величине, и проводится с XVI столетия. На ярмарке презентуют книги из множества издательств Европы. Только в прошлом году Лейпцигскую книжную ярмарку посетили более 200 тысяч человек.

Платиновая Буковина

Всі новини