



По факту отравления российского шпиона собирают чрезвычайный комитет - 07.03.2018 11:31

В Лондоне собирается на заседание правительственный комитет по чрезвычайным ситуациям Cobra. Данный комитет будет рассматривать информацию о ходе расследования попытки отравления Сергея Скрипаля - бывшего российского разведчика.

Возглавит данное заседание вице-премьер-министр Великобритании Эмбер Радд.

По словам заместителя комиссара Марка Роули, слежствие пока что пребывает на начальном этапе. Общественность должна понимать - к произошедшему относятся с должной серьезностью, но несмотря на это, широкой общественности сейчас ничего не грозит.

Также сообщается, что исследования неизвестного вещества, с помощью которого были отравлены Скрипаль и его дочь, провдятся в Порттон-Дауни, в военом исследовательском центре Великобритании. По мнению представителей разведки МІ5, бывшего полковника Главного разведывательного управления РФ Сергея Скрипаля и его дочку пытались убить путем отравления, и данное покушение связывают с Россией. Среди других версий - попытка дискредитации России и режима президента Путина в целом. Не исключается также и конфликт личного характера.

Отметим, что Сергей Скрипаль в течение нескольких последних лет проживал на территории Великобритании. После отравления его состояние оценивается как критическое.

Представители Кремля отмечают, что не имеют никакой информации о произошедшем, как и и о деятельности экс-шпиона.

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