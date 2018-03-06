



Китай планирует запустить спутниковый интернет раньше Маска - 07.03.2018 10:54

У Илона Маска с его планами по всемирному интернет-покрытию появился вполне достойный конкурент, который планирует его опередить. Так, китайская корпорация CASIC работает над проектом Hongyun, цель которого - обеспечить покрытие интернет-сети во всех уголках мира, в том числе и Арктики и Антарктики. Сеть от Hongyun будет гарантировать интернет-доступ где угодно - в любой точке мира, на суше и в пустыне, на кораблях и самолетах.

Президент CASIC Чжан Чжуньян отметил, что до конца 2018 года разработаннный его компанией спутник будет выведен на околоземную орбиту. Далее предполагается проверка низкоорбитальных тезнологий широкополосной связи для использования в спутниковой группировке Hongyun.

Интересно, что над проектом Hongyun в Китае работают с сентября 2016 года. Предполагается разместить на околоземной орбите на высоте примерно 1000 км над Землей порядка 156 малых спутников, каждый из которых будет обладать пропускной способностью порядка 4 Гбит/с. Четыре спутника предполагается запустить до 2020 года, а формирование сети китайцы намерены завершить до 2022 года.

Отметим, что компания SpaceX 22 февраля 2018 года осуществила запуск ракеты-носителя Falcon 9 и вывела на орбиту со стартовой площадки в Калифорнии спутники Microsat 2a и Microsat 2b, предназначенные для раздачи интернета. По задумке илона Маска, спутниковый интернет позволит развернуть качественное интернет-покрытие на всей планете. Однако есть в этой бочке меда и своя ложка дегтя. Даже при осуществлении 40 успешных пусков в год, компания сможет создать рабочую группировку спутников на орбите не ранее, чем через 4 года. Дело в том, что при габаритах спутников, которых в группировке будет 4425, потребуется свыше 400 запусков. Это означает, что интернет от SpaceX может быть доступен не ранее, чем в 2025 году.

Платиновая Буковина

Всі новини