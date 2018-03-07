



В Садгоре из-за аварии отключили воду - 07.03.2018 10:06

На трубе водопровода в Черновцах на перекрестке улиц Кривоноса и Каменной произошла авария. В результате без централизованного водоснабжения оказались жители Садгорского района Черновцов.

Так, обрыв произошел на трубопроводе диаметром 800 мм, в связи с чем подачу воды отключили для жителей улиц Подковы, Привокзальной, Карбулицкого, Демократичной, Налепки, Крыжановского, Учитльской и прилегающих к ним.

Водоснабжение будет отсутствовать с 20:00 вторника, 6 марта, до 17:00 среды, 7 марта.

Коммунальное предприятие Черновцыводоканал приносит извинения за причиненные неудобства. ремонтные бригады уже работают над восстановлением водоснабжения и обещают подать воду уже сегодня вечером.

Платиновая Буковина, Черновцы

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