В Украине заработал закон о доведении до суицида

- 07.03.2018 09:52
В Украине заработал закон о доведении до суицида

Закон Украины об уголовной ответственности за доведение до суицида вступил в силу сегодня, 7 марта. Отметить, что документ вступил в силу на следующий день после публикации в парламентском издании "Голос Украины".

В соответствии с данным законом вступают в силу изменения в статью 120 Уголовного кодекса Украины. Так, наканазание за доведение до самоубийства, до попыток покончить с собой в результате шантажа, жестокого образения, систематического унижения человеческого достоинства, принуждения к противоправным действиям, предусматривает лишение свободы или ограничение свободы сроком  до трех лет.

В пояснительной записке к документу отмечается, что Украина вошла в десятку стран, гдже уровень суицида - наибольший в мире.

Напомним, что развитие технологий и интернета в частности привело к росту преступности. Преступления, кражи и мошенничество, а также самоубийства преступники совершают посредством интернета, и участились случаи доведения до самоубийства. Таким образом, администраторы так называемых "групп смерти" в социальных сетях также попадают под действия данного закона.

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Ключові слова: доведение до самоубийства, уголовная ответственность за доведение до суицида, уголовный кодекс Украины доведение до самоубийства

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