



В Украине заработал закон о доведении до суицида - 07.03.2018 09:52

Закон Украины об уголовной ответственности за доведение до суицида вступил в силу сегодня, 7 марта. Отметить, что документ вступил в силу на следующий день после публикации в парламентском издании "Голос Украины".



В соответствии с данным законом вступают в силу изменения в статью 120 Уголовного кодекса Украины. Так, наканазание за доведение до самоубийства, до попыток покончить с собой в результате шантажа, жестокого образения, систематического унижения человеческого достоинства, принуждения к противоправным действиям, предусматривает лишение свободы или ограничение свободы сроком до трех лет.



В пояснительной записке к документу отмечается, что Украина вошла в десятку стран, гдже уровень суицида - наибольший в мире.

Напомним, что развитие технологий и интернета в частности привело к росту преступности. Преступления, кражи и мошенничество, а также самоубийства преступники совершают посредством интернета, и участились случаи доведения до самоубийства. Таким образом, администраторы так называемых "групп смерти" в социальных сетях также попадают под действия данного закона.

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