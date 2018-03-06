В Сирии разбился российский АН-26- 06.03.2018 17:38
Российский транспортный самолет АН-26 разбился 6 марта в Сирии, при заходе на посадку на авиабазу Хмеймим.
В Министерстве обороны РФ отметили, что в результате крушения самолета погибли 32 человека - 26 пассажиров и 6 членов экипажа. Самолет потерпел крушение во вторник, примерно в 14:00, всего в 500 метрах от взлетно-посадочной полосы.
Отмечается, что самолет вылетел из пригорода Алеппо, с аэродрома Квайрес. На пути следования Ан-26 осуществил две промежуточные посадки. В Минобороны отмечают - самолет не был сбит, среди возможных причин могут расматриваться технические неисправности судна.
Крушение самолета Ан-26 будет расследовать специальная комиссия. Все тела погибших доставили на опознание в морг больницы на авиабазе Хмеймим.
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