



Буковина получит 9 тысяч вакцин от кори - 06.03.2018 16:05

За счет государственных поставок в Черновицкую область были направлены 9 тысяч вакцин Приорикс от кори, как отмечают представители департамента здравоохранения Черновицкой областной госадминистрации.

Согласно приказу от 5 марта, данная вакцина распределяется на Черновцы и на районы Черновицкой области.

Как отмечается, достаточно большое количество вакцин будет направлено в Путильский район Буковины.

В сообщении департамента здравоохранения Черновицкой областной госадминистрации говорится о том, что на Путильский район приходится 37% от общего количества больных корью в Черновицкой области. И данный показатель не только самый большой на Буковине, но также и один из самых больших в Украине. На Путильщине фиксируется очень низкий охват иммунизации от кори, паротита и краснухи. В 2017 году было привито 51% от запланированного количества детей в возрасте 1 года . От запланированного количества детей в возрасте до 6 лет привито в 2017 году только 66% детей.

Платиновая Буковина, Черновцы

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