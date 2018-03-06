Ким Чен Ын провел встречу с делагацией из Южной Кореи

- 06.03.2018 12:30
Ким Чен Ын провел встречу с делагацией из Южной Кореи

В понедельник, 5 марта, состоялись переговоры лидера Северной Кореи Ким Чен Ына с делегацией спецпосланников из Южной Кореи. Переговоры были направлены на возможную встречу лидеров двух стран, организованную на высоком уровне.

Лидер КНДР отметил, что он решительно настроен на вопросах национального воссоединения. Он заявил, что заинтересован в написании новой истории. В ходе переговоров стороны также поднимали вопросы умешения военного напряжения в регионе.

Представители южнокорейской миссии отметили, что президент Мун Чже намерен провести саммит, и Ким Чен Ын ответил согласием. Стороны также обсудили возможности возобновления диалога межу Пхеньяном и Вашингтоном в плане развития ракетной и ядерной программы. Впрочем, результат переговоров по данному вопросу в настоящее время не озвучивается.

В КНДР 5 марта была направлена группа спецпосланников из Южной Кореи, в состав которой вошел глава разведки Сеула. Данная миссия была направления южнокорейским президентом Мун Чже для продлвижения переговорного процесса между КНДР и США в плане денуклеаризации Корейского полуострова.

По итогам двухневного визита в Пхеньян участники южнокорейской делегации направятся в США с разъяснением результатов данных переговоров.

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Ключові слова: переговоры северная и южная корея, переговоры сеул и пхеньян, денуклеаризация корейского полуострова

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