Украина преодолела газовый кризис - Минэнерго

- 06.03.2018 12:17
Украина преодолела газовый кризис - Минэнерго

Украине удалось преодолеть кризисную ситуацию, связанную с поставками газа. Как сообщил глава Министерства энергетики и угольной промышленности Украины Миксим Билявский, работа кризисного комитета с 7 марта переводится в штатный режим.

Напомним, что национальный план действий по экономии газа в Украине был объявлен Минэнергоугля в пятницу, 2 марта. В рамках всеукраинского плана генерирующие тепло компании были переведены с природного газа на мазут. Кроме того, была присоатновлена работа школ, детский садов и вузов в Украине. Для экономии газовых ресурсов производствам были предоставлены рекомендации по пересмотру плана действий.

Напомним, что кризисная ситуация развилась после реакции российского Газпрома на решение Стокгольмского арбитражного суда в пользу Нафтогаза Украины. Согласно данному решению, Газпром обязали выплатить Нафтогазу компенсацию в размере 2,56 мллиардов долларов.

Напомним, что в украинской ГТС образовался дефицит природного газа после отказа Газпрома поставлять газ и осуществлять транзитные поставки топлива согласно решению Стокгольмского арбитража. В связи с чрезвычайной ситуацией Нафтогаз оперативно подписал контракт на поставки газа из Польши. Также были проведены меры по экономии газа за счет приостановки работы вузов, школ и детских садов. Также граждан Украины призвали уменьшить потребление природного газа для отопления, снизив температуру в помещения на 1-2 градуса.

Платиновая Буковина

Ключові слова: газовый кризис, дефицит газа украина, украина проблемы с поставками газа март 2018

Коментарі (0)
Додати свій коментарій:
*Ім'я:
E-mail:
*Коментарій:
Символів залишилося: із
Підтвердіть, що Ви людина 
Відповідь - одне слово на тій же мові, що й питання.
Відповідь на питання «скільки» - число
Нову загадку, будь-ласка

Другие новости:

В Сирии разбился российский АН-26 Российский транспортный самолет АН-26 разбился 6 марта в Сирии, при заходе на посадку на авиабазу Хмеймим.
- 06.03.2018 17:38
Ресторан Вавилон на 8 марта Ресторан Вавилон готовит замечательное празднование по случаю Международного женского дня. Если вы планируете отлично отдохнуть
- 06.03.2018 16:25
Буковина получит 9 тысяч вакцин от кори За счет государственных поставок в Черновицкую область были направлены 9 тысяч вакцин Приорикс
- 06.03.2018 16:05
На Буковине садовод выращивает бананы и грейпфруты Буковинец Иван Галип дома выращивает экзотические фрукты и другие дары природы. В его тропическом саду можно отыскать апельсины, грейпруты
- 06.03.2018 14:43
Ким Чен Ын провел встречу с делагацией из Южной Кореи В понедельник, 5 марта, состоялись переговоры лидера Северной Кореи Ким Чен Ына с делегацией спецпосланников из Южной Кореи. Переговоры
- 06.03.2018 12:30
Канадский университет ищет преподавателя магии Вуз в Канаде подыскивает кандидата на должность преподавателя магии. И ладно, если бы речь шла о высшем учебном
- 06.03.2018 11:46
Велосипеды - секрет здоровья и улучшения экологии До 10 тысяч преждевременных смертей в года в странах Европы сможет предотвратить развитие велосипедных дорог.
- 06.03.2018 10:57
В Черновцах - показ фильма Гнездо горлицы В Черновцах проходит проект "Весна. Женщина. Черновцы", в рамках которого 6 марта в кинотеатре для всех желающих состоится показ фильма
- 06.03.2018 10:28
Нафтогаз направит в Стокгольм новый иск против Газпрома Как сообщил главный коммерческий директор Нафтогаза Украины Юрий Витренко, украинская нефтегазовая компания намерена
- 06.03.2018 09:54
Робота податкової в Чернівцях 8-9 березня 2018 З метою організації якісного виконання органами ДФС покладених завдань з обслуговування платників податків
- 06.03.2018 09:29

Всі новини