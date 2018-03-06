



Украина преодолела газовый кризис - Минэнерго - 06.03.2018 12:17

Украине удалось преодолеть кризисную ситуацию, связанную с поставками газа. Как сообщил глава Министерства энергетики и угольной промышленности Украины Миксим Билявский, работа кризисного комитета с 7 марта переводится в штатный режим.

Напомним, что национальный план действий по экономии газа в Украине был объявлен Минэнергоугля в пятницу, 2 марта. В рамках всеукраинского плана генерирующие тепло компании были переведены с природного газа на мазут. Кроме того, была присоатновлена работа школ, детский садов и вузов в Украине. Для экономии газовых ресурсов производствам были предоставлены рекомендации по пересмотру плана действий.

Напомним, что кризисная ситуация развилась после реакции российского Газпрома на решение Стокгольмского арбитражного суда в пользу Нафтогаза Украины. Согласно данному решению, Газпром обязали выплатить Нафтогазу компенсацию в размере 2,56 мллиардов долларов.

Напомним, что в украинской ГТС образовался дефицит природного газа после отказа Газпрома поставлять газ и осуществлять транзитные поставки топлива согласно решению Стокгольмского арбитража. В связи с чрезвычайной ситуацией Нафтогаз оперативно подписал контракт на поставки газа из Польши. Также были проведены меры по экономии газа за счет приостановки работы вузов, школ и детских садов. Также граждан Украины призвали уменьшить потребление природного газа для отопления, снизив температуру в помещения на 1-2 градуса.

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