



Канадский университет ищет преподавателя магии - 06.03.2018 11:46

Вуз в Канаде подыскивает кандидата на должность преподавателя магии. И ладно, если бы речь шла о высшем учебном заведении вроде Хогвартсва, однако, вакансия открыта для Карлтонского университета в Оттаве, который ранее ни в чем волшебном замечен не был.

Вакансия преподавателя и исследователя волшебства была опубликована на официальном сайте Карлтонского университета.

В тексте публикации отмечается, что магия на сегодняшний день является развивающейся областью знаний, и представляет собой сочетание исследований в истории, теологии, литературе, коммуникации, психологии и даже интернета. Университет предлагает работу на кафедре Магический исследований факультета искусств и социальных наук имени Аллана Слейта. Спонсировали создание новой кафедры потомки Слейта, который в свое время был гастролирующим волшебником. Сумма вклада для создания и развития кафедры составила порядка полтора миллиона долларов.

Кампус Карлтонского университета в Оттаве

На должность преподавателя магии может претендовать доктор искусств или социальных наук. Требуется в первую очередь человек, умеющий работать в нескольких дисциплинах, с опытом преподавательства. С новым сотрудником составляется контракт сроком на 5 лет.

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