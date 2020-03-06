



В Черновцах - показ фильма Гнездо горлицы - 06.03.2018 10:28

В Черновцах проходит проект "Весна. Женщина. Черновцы", в рамках которого 6 марта в кинотеатре для всех желающих состоится показ фильма "Гнездо горлицы". Начало показа - в 18:00. Вход - свободный.

Зрители получат возможность пообщаться с актрисой Риммой Зюбиной, исполнительницей главной роли в украинской социальной драме режиссера Тараса Ткаченко.

Фильм "Гнездо горлицы" основан на реальных событиях. он повествует о жизни украинских женщин, которые отправляются на заработки в Италию. Часть съемочного процесса проходила в Черновицкой области. Фильм вышел в украинский прокат 10 ноября 2016 года собрал более 550 тысяч гривен только в первый уикенд показа.

В ролях - Римма Зюбина, Виталий Линецкий, Александр Сизоненко, Николай Боклан, максим Канюка, а также итальянские актеры Лина Бернарди и Мауро Чиприани.

Фильм "Гнездо горлицы" планируют адаптировать под формат телевизионного сериала, как отмечают его создатели. По словам заместителя главы Госкино Сергея Неретина, такая практика является весьма распространенной. Для этого используется весь отснятый материал, который не был использован в оригинальном фильме. Его монтируют и создают сериал для показа на ТВ.

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