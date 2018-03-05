Нафтогаз направит в Стокгольм новый иск против Газпрома

- 06.03.2018 09:54
Нафтогаз направит в Стокгольм новый иск против Газпрома

Как сообщил главный коммерческий директор Нафтогаза Украины Юрий Витренко, украинская нефтегазовая компания намерена снова обратиться в Стокгольмский арбитражный суд по поводу действий российского Газпрома.

В этом случае судебное разбирательство в Стокгольмском арбитраже с Газпромом будет касаться заниженной транзитной ставки. Витренко отметил, что с 2009 года по сегодняшний день стоимость странзитной ставки по территории Украины занижена в два раза.  За указанный промежуток времени Украине недополучила порядка 20 миллиардов долларов, и попытается доказать свою точку зрения в абитраже.

Отметим, что Нафтогаз Украины в соответствии с выполнением решения Стокгольмского арбитража осуществил авансовый платеж Газпрому о поставках газа с 1 марта. Так, буквально за 15 минут до начала суток 1 марта Газпром вернул предоплату и отказал поставлять топливо. Также на входе в украинскую газотранспортную систему российская сторона понизила давление, что также оказало негативное влияние.

При покупках газа у европейских стран, Украина заплатила на 34% больше средств за топливо, чем если бы закупала его у Газпрома по договору купли-продажи. Газпрому также будет предъявлена соответствующая сумма компенсации, и предупреждение Газпрому уже направили. Напомним также, что Газпром заявил о старте процедур, направленных на расторжение всех договоров по поставкам газа Украине.

Платиновая Буковина

Ключові слова: стокгольмский арбитраж, иск нафтогаза против газпрома, газовые проблемы украины

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