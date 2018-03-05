В Киев с рабочим визитом едет Федерика Могерини

- 06.03.2018 09:23
В Киев с рабочим визитом едет Федерика Могерини

Представитель Европейского Союза по вопросам внешней политики и политики безопасности Федерика Могерини направляется в Украину с рабочим визитом.

Как отмечают источники в Еврокомиссии, Могерини будет находиться в Киеве 11 и 12 марта.

Федерика Могерини проведет встречу с президентом Украины Петром Порошенко, главой украинского паравительства Владимиром Гройсманом, а также главой Министерства иностранных дел Украины Павлом Климкиным. Представитель ЕС намерена узнать о проведении реформ в Украине "из первых уст". Также Могерини планирует провести ланч-встречу с представителиями гражданской общественнрости, вовлеченными в борьбу с коррупцией.

Представительница Евросоюза также намерена  обсудить обстановку на Донбассе. В Киеве она проведет встречу с членами СММ ОБСЕ в Украине, а также министром по вопросам временно оккупированных территорий и временно перемещенных лиц Вадимом Чернышем.

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