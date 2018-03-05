В Банилові-Підгірному зловмисник викрав майна на 35 тис грн

- 05.03.2018 17:41
В Банилові-Підгірному зловмисник викрав майна на 35 тис грн

До поліції із заявою про крадіжку із власної оселі звернувся 45-річний житель села Банилів-Підгірного.

Виїздом на місце злочину слідчо-оперативна група встановила, що крадій проник до оселі заявника через вікно будинку. Із домівки потерпілого зловмисник виніс коштовні ювелірні вироби і грошові кошти в національній та іноземній валюті.

Вживши всіх можливих пошукових заходів, поліцейські виявили зловмисника, котрим виявився 23-річний родич потерпілого. Також було з’ясовано, що молодик заздалегідь підготувався до скоєння злочинного наміру. Кількома днями раніше, односелець навідався у гості до заявника та відчинив вікно, щоб залізти до будинку під час відсутності господаря.

Викрадене правоохоронці частково вилучили і відкрили кримінальне провадження за статтею 185 (Крадіжка) Кримінального кодексу України. Наразі молодику оголосили підозру вирішується питання щодо оголошення зловмиснику підозри у вчиненні даного злочину. Триває досудове розслідування.

Відділ комунікації ГУНП в Чернівецькій області 

Платинова Буковина, Чернівці

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