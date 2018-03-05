Победители конкурса Червона рута в Черновцах

- 05.03.2018 16:55
Победители конкурса Червона рута в Черновцах

3-4 марта в Черновицкой областной филармонии проходил Черновицкий этап Всеукраинского отборочного конкурса фестиваля "Червона рута". В каждом из шести музыкальных жанров фестиваля были определены победители.

Так, группы "Гердан" и "Корали" стали лучшими в жанре "Украинский аутентичный фольклор".

Марьяна Мицак одержала победу в жанре "Поп-музыка". Отметим, что ряд исполнителей вошел в резерв в данном жанре - это Оксана Бойко, Марьяна Слюсар, София Серова, Дмитрий Банарь, Степан Билавчук, Даниэлла Беца, Алина Нестерова и Евгения Калинич.

Устим Бук стал победителем в жанре "Современная танцевальная музыка".

Что касается победителей в номинации "Акустическая музыка". то ими стали Ирина Годзюк и Ольга Ворохта. Ульяна Пилат, Вероника Шевченко, а также итальянский певец Альфонсо Оливер, презентовавший песню об Украине, воши в резерв в данном жанре.

Группы "Гудини" и "Denomen" были признаны лучшими в жанре "Рок-музыка". Еще два коллектива - "Monopolіa" и бывшие "Пестициды", теперь известные как "Greedo Killers", были определены в резерв.

Группа "Форшлаг" победила в номинации "Другая экспериментальная музыка.

Платиновая Буковина, Черновцы

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