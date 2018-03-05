



В Подмосковье в ДТП попал автобус с украинцами - 05.03.2018 16:19

В Чеховском районе Подмосковья произошла дорожная авария - рейсовый автобус столкнулся со снегоуборочной машиной. Как отмечается, в автобусе находились граждане Украины.

В пресс-службе Главного управления МВД РФ по Московской области отметили, что ДТП произошло в районе 78-км автомбильной дороги Крым 4 марта примерно в 13:45. На дороге столкнулась снегоуборочная машина марки КаМАЗ и рейсовый автобус, в котором находилось 20 человек, в том числе и два водителя.

Предварительная информация свидетельствует о том, что в ДТП пострадало трое человек, один погиб. Пассажиры в большинстве оказались гражданамит Украины.

информацию о произошедшем подтвердила спикер Министерства иностранных дел Украины Марьяна Беца.

Платиновая Буковина

Всі новини