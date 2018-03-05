



ФРГ обеспокоена отказом России от поставок газа в Украину - 05.03.2018 14:36

Решение российского газпрома разорвать с Нафтогазом контакт о поставках газа вызвало обеспокоенность у Германии. ФРГ призывает стороны урегулировать сложившийся конфликт.

С соответствующим заявлением выступил пресс-секретарь немецкого правительства Штеффен Зайберт.

Спикер заявил, что обе стороны должны придерживаться решения Стокгольмского арбитражного суда о выплате Газпромом компенсации Нафтогазу в размере 2,5 миллиарда долларов. напомним, что именно данное решение послужило причиной отказа Газпрома от приема оплаты от украинской компании о поставках газа и снижению давления в украинском газопроводе. Зайберт отметил, что демонстрация украинской и российской стороны согласия сотрудничать в сферах поставки газа, выполнять решение Стокгольмского арбитражного суда - в интересах как самих Украины и России, так и Германии и Европейского Союза в целом.

Стоит отметить, что Украина предупредила ЕС в официальном порядке о несоблюдении Россией договорных обязательств касаемо транзита газа и об отказе выполнения решенияарбитражного суда Стокгольма.

Как отметили представители Нафтогаза в своем заявлении 1 марта, с начала 2018 года Газпром ни единого раза не обеспечил давление на входе в газотрансопртую систему Украины в соответствии с условиями транзитного контракта. Авансовый платеж, оплаченный украинской стороной в рамках выполнения решения Стокгольмского арбитража, Газпром также вернул за 15 минут до начала месяца. Также был предоставлен отказ осуществлять поставки газа по предоплате. 3 марта представители Газпрома заявили о старте процедур по расторжению договоров с Нафтогазом Украины о поставках и транзиту газа.

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