ФРГ обеспокоена отказом России от поставок газа в Украину- 05.03.2018 14:36
Решение российского газпрома разорвать с Нафтогазом контакт о поставках газа вызвало обеспокоенность у Германии. ФРГ призывает стороны урегулировать сложившийся конфликт.
С соответствующим заявлением выступил пресс-секретарь немецкого правительства Штеффен Зайберт.
Спикер заявил, что обе стороны должны придерживаться решения Стокгольмского арбитражного суда о выплате Газпромом компенсации Нафтогазу в размере 2,5 миллиарда долларов. напомним, что именно данное решение послужило причиной отказа Газпрома от приема оплаты от украинской компании о поставках газа и снижению давления в украинском газопроводе. Зайберт отметил, что демонстрация украинской и российской стороны согласия сотрудничать в сферах поставки газа, выполнять решение Стокгольмского арбитражного суда - в интересах как самих Украины и России, так и Германии и Европейского Союза в целом.
Стоит отметить, что Украина предупредила ЕС в официальном порядке о несоблюдении Россией договорных обязательств касаемо транзита газа и об отказе выполнения решенияарбитражного суда Стокгольма.
Как отметили представители Нафтогаза в своем заявлении 1 марта, с начала 2018 года Газпром ни единого раза не обеспечил давление на входе в газотрансопртую систему Украины в соответствии с условиями транзитного контракта. Авансовый платеж, оплаченный украинской стороной в рамках выполнения решения Стокгольмского арбитража, Газпром также вернул за 15 минут до начала месяца. Также был предоставлен отказ осуществлять поставки газа по предоплате. 3 марта представители Газпрома заявили о старте процедур по расторжению договоров с Нафтогазом Украины о поставках и транзиту газа.
Коментарі (0)
Другие новости:
- 05.03.2018 17:41
- 05.03.2018 17:12
- 05.03.2018 16:55
- 05.03.2018 16:22
- 05.03.2018 16:19
- 05.03.2018 15:04
- 05.03.2018 14:12
- 05.03.2018 13:23
- 05.03.2018 12:47
- 05.03.2018 12:08