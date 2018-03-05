Чернівчани вже сплатили понад 194 млн грн податків

- 05.03.2018 13:23
Чернівчани вже сплатили понад 194 млн грн податків

Упродовж січня – лютого цього року податкові надходження столиці Буковини склали 194,0 млн. грн., що на 31,7 млн. грн., або на 19,5 відс. більше показника минулого року.

Традиційно, основою бюджету столиці Буковини є податок на доходи фізичних осіб. За два місяці цього року з офіційних доходів чернівчани сплатили 108,9 млн. грн. податку, що на 24,1 млн. грн., або на 28,4 відс. більше, ніж торік. Податок на доходи фізосіб стабільно забезпечує місцеву громаду надходженнями та складає більше половини загальної суми податків.

Податкові надходження від платників, які перебувають на спрощеній системі оподаткування, склали 41,1 млн. грн. Це на 8,7 млн. грн., або на 26,9 відс. більше попереднього року.

У січні - лютому до бюджету Чернівців землевласники та землекористувачі перерахували 24,7 млн. грн. плати за землю, що на 2,3 млн. грн. перевищує минулорічні показники.

Надходження від роздрібної торгівлі алкоголем і тютюновими виробами збагатили бюджетний кошик Чернівців на 13,4 млн. грн.

У топ - п’ятірці податкових надходжень - податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки. Протягом двох місяців цього року платники податку на нерухоме майно сплатили до бюджету столиці Буковини 2,5 млн. грн. податку, що на 1,3 млн. грн., або більш як удвічі перевищує показники минулого року.

Сектор організації роботи Чернівецької ОДПІ 

Платинова Буковина, Чернівці

Ключові слова: податкова чернівці, чернівці сплата податків

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