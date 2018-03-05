Победители Оскара 2018

- 05.03.2018 12:47
Победители Оскара 2018

Церемония награждения премии Американской киноакадемии в нынешнем году стала 90-й по счету. Напомним, что проведение оскаровской церемонии было решено пренести, так как если бы она состоялась в феврале, то наложилась бы на соревнования в рамках Зимних Олимпийских игр 2018 в Пхенчхане.

В нынешнем году наибольшее количество статуэток - четыре - завоевала фантазийная мелодрама Гильермо Дель Торо "Форма воды". Картина одержала победу в номинациях "Лучший фильм", "Лучшая работа художника-постановщика", "Лучший саундтрек" и "Лучший режиссер".

Режиссер Гильермо дель Торо

Лучшим актером стал Гэри Олдмен за роль Уинстона Черчилля в картине "Темные времена". Фрэнсис Макдорманд за роль в фильме "Три биллборда на границе Эббинга, Миссури", стала обладательницей Оскара в номинации "Лучшая женская роль". 

Гэри Олдман

Фрэнсис Макдорманд

Коллега Макдорманд по съемочной площадке в фильме "Три биллборда на границе Эббинга, Миссури" Сэм Рокуэлл одержал победу в номинации "Лучшая мужская роль второго плана". За лучшую женскую роль второго плана отметили Эллисон Дженни, сыгравшую в картине "Я, Тоня".

Сэм Рокуэлл

Эллисон Дженни

Фильм "Дюнкерк" Кристофера Нолана удостоен "Оскара" за лучший монтаж, лучший монтаж звука и лучший звук.

За лучшую адаптацию сценария был отмечен фильм "Называй меня своим именем". "Оскаром" за лучший оригинальный сценарий была удостоена картина "Ловушка". Картина "Темные времена" была отмечена наградой в номинации "Лучшие грим и прически". 

Две статуэтки достались фильму "Бегущий по лезвию" - за лучшую операторскую работу и лучшие визуальные эффекты. За лучший дизайн костюмов премии был удостоен фильм "Призрачная нить". В номинации "Лучший фильм на иностранном языке" победу одержал чилийский фильм "Фантастическая женщина". Лучшим анимационным фильмом стал мультфильм "Коко", а лучшим короткометражным анимационным фильмом - "Дорогой баскетбол". Прозвучавшая в мультфильме "Коко" композиция "Remember me" стала лучшей песней на Оскаре 2018. Лучшим документальным полнометражным фильмом был назван "Икар", а лучшим документальным фильмом короткого метра стала картина "Небеса - это пробка на 405". Фильм "Немой ребенок" одержал победу в номинации "Лучший короткометражный фильм".

Платиновая Буковина

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