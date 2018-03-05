



Землетрясение в Папуа-Новой Гвинее - более 80 погибших - 05.03.2018 12:08

На прошлой неделе в Папуа-Новой Гвинее произошло мощное землетрясение, магнитуда которого составила 7,5 балла. По актуальным данным, в результате землетрясения погибло по меньшей мере 80 человек.

Как сообщается, эпицентр землетрясения располагался на расстоянии 89 километров от города Поргера (на северо-запад). Ранее сообщалось, что в результате стихийного бедствия погибло около 30 человек, но на сегодняшний день число жертв увеличилось более чем в два раза.

Согласно заявлению Фидиппа Ундиалу, губернатора провинции Хела, которая пострадала в результате землетрясения, местные власти смогли достичь наиболее отдаленных районов в рамках спасательной операции.

Примечательно, что накануне, 4 марта, в Папуа-Новой Гвинее фиксировались новые подземные толчки. Магнитуда толчков составила 6,0 балла.

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