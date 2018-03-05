Еще на два международных поезда билеты можно купить онлайн

- 05.03.2018 11:18
Еще на два международных поезда билеты можно купить онлайн

Билеты на еще два международных поезда можно будет с 5 марта приобрести через онлайн-сервис Укрзализныци. Так, теперь билеты онлайн можно купить на поезда №753/754 Ковель-Холм и №36/35 Одесса-Перемышль.

Исполняющий обязанности главы правления Укрзализныци Евгений Кравцов отметил, что более 40% всех билетов на поезда приобретаются через интернет, и эта услуга очень удобна для пассажиров, потому пользуется таким спросом. К сожалению, вводить данную опцию для международных поездов не всегжа получается быстро, как хотелось бы, однако спустя некоторое время билеты на все международные поезда можно будет покупать онлайн.

Примечательно, что через интернет купить билеты в 2017 году можно было на международные поезда №705/706, 715/716 Киев-Перемышль и №751/752 Здолбунов-Холм.

На сегодняшний день через онлайн-сервис бронирования-покупки билетов можно покупать проездные документы на все поезда внутреннего сообщения и региональные, кроме дополнительных поездов. Если вам нужно купить билет на международный поезд, в сообщении со странами СНГ, то через интернет можно оформить проездной документ и тут же его оплатить. На электронную почту покупателя прихоит бланк заказа, который в железнодорожной кассе вам обменяют на полноценный билет.

 

Платиновая Буковина

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