



Черновчан приглашают на урок по дрессировке собак - 05.03.2018 10:35

В Черновцах планировалось бесплатное занятие по дрессировке собак. Предполагалось, что мероприятие состоится в прошлую субботу, 3 марта, однако по причине неблагоприятных погодных условий его было регено перенести на другую дату.

Так, все желающие обрести навыки дрессировки собак могут посетить бесплатное занятие в четверг, 8 марта.

Как поделилась организатор проекта Антонина Гошовская, участников приглашают собраться в парке Жовтневій на площадке для выгула собак. Начало - в 11:00.

Владельцы собак и их питомцы научатся выполнять различные трюки под руководством опытных специалистов. Кроме того, участников занятия по дрессировке собак ожидаются приятные сюрпризы и подарки.

Платиновая Буковина, Черновцы

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