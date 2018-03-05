



На Франковщине потерялись четверо лыжников - 05.03.2018 10:18

Рядом с Яремче в Ивано-Франковской области осуществляются поиски пропавших лыжников, которые исчезли накануне, 4 марта, как сообщают в управлении по вопросам Гражданской защиты Ивано-Франковской облгосадминистрации

Стало известно о том, что утром 4 марта на катание на лыжах в районе горы Синячка рядом с Яремче отправились четверо людей в возрасте от 20 до 22 лет, жители села Дора Яремчанского городского совета. Диспетчер спасательной службы Яремче в воскресенье, в 23:30 направил особщение, что лыжники все еще не вернулись домой. В управлении областной государственной администрации сообщили, что поиски по состоянию на 6:00 понедельника, 5 марта, все еще продолжаются, поскольку заблудившихся лыжников все еще не нашли.

В настоящее время к поисковым работам привлечены 5 спасателей, а также спецтехника. С заблудившимися выйти на контакт не удалось - с ними отсутствует телефонная связь.

Кроме того, представители Государственной службы в Ивано-Франковской области информируют - 5 марта в горах отмечается снеголавинная опасность.

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