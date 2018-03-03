



Буковинці задекларували доходи вже на 41 млн грн - 05.03.2018 09:33

Як розповів заступник начальника управління, начальник відділу адміністрування податків і зборів Чернівецького управління ГУ ДФС у Чернівецькій області Андрій Світовий, станом на 1 березня 623 чернівчан відзвітували про свої доходи. Загальна сума задекларованих доходів складає 41,05 млн. грн.

Про свої минулорічні доходи, які перевищують 1 млн. грн., вже повідомили двоє чернівчан. Загальна сума задекларованого ними доходу склала 2,8 млн. грн. Громадяни відзвітували про доходи від продажу нерухомого майна та спадщину. Найбільша задекларована сума наразі складає 1,8 млн. грн. - чернівчанин відзвітував про доходи від продажу нерухомого майна, - розповів посадовець.

Андрій Іванович зазначив, що обов’язок щодо подання декларації у платників податків виникає при отриманні:

- доходів не від податкових агентів (тобто від інших фізичних осіб, які не зареєстровані як самозайняті особи). До таких доходів відносяться, зокрема, доходи від надання в оренду рухомого або нерухомого майна іншим фізичним особам; успадкування майна не від членів сім’ї першого та другого ступенів споріднення, при нотаріальному оформленні спадщини, за якими не було сплачено ПДФО та військовий збір, тощо;

- від податкових агентів доходів, які не підлягали оподаткуванню при виплаті, але які не звільнені від оподаткування. До таких доходів відноситься, зокрема, дохід у вигляді основної суми боргу (кредиту) платника податку, прощеного (анульованого) кредитором за його самостійним рішенням, не пов’язаним з процедурою банкрутства, до закінчення строку позовної давності, у разі якщо його сума перевищує 25% однієї мінімальної заробітної плати (у розрахунку на рік), встановленої на 1 січня звітного податкового року, тобто 9600 грн. за 2017 рік (3200 грн. х 12 міс. х 25% = 9600 грн.);

- інвестиційного доходу;

- іноземного доходу;

- в інших, передбачених ПКУ випадках.

Кампанія декларування направлена не лише на наповнення бюджету,- головна її мета – виконання положень Податкового кодексу України. Саме тому, 338 чернівчан, які подали декларації про майновий стан і доходи, з бюджету повернуть 750,5 тис. грн. сплаченого податку. Більшість із декларантів скористається правом на податкову знижку за оплату навчання. Наразі вже 120 батьків студентів претендують на повернення 255,67 тис. грн.

Зверніть увагу, що з 1 січня 2018 року декларація подається за новою формою, яка затверджена наказом Міністерства фінансів України від 06.06.2017 №556 «Про внесення змін до наказу Міністерства фінансів України від 02 жовтня 2015 року №859», зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 05.07.2017 за №821/30689.

Громадяни можуть подати декларацію, як традиційно – у Центрі обслуговування платників за місцем реєстрації, надіслати її поштою, так і он-лайн. Для зручності декларантів, фіскальна служба передбачила можливість подання звіту в "Електронному кабінеті платника податків.

Вхід до оновленого сервісу здійснюється на офіційному веб-порталі ДФС за вкладкою "Електронний кабінет" або за посиланням: https://cabinet.sfs.gov.ua.

Нагадаємо, що подати декларацію для отримання податкової знижки можна протягом усього року, тобто до 31 грудня включно, тоді як громадяни, які зобов’язані задекларувати свої доходи, повинні зробити це не пізніше 2 травня 2018 року.

Сектор організації роботи Чернівецької ОДПІ

Платинова Буковина, Чернівці

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