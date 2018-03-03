



Под Авдеевкой погиб украинский боец, двое ранены - 03.03.2018 14:49

По сообщению спикера Министерства обороны Украины по вопросам АТО Дмитрия Гуцуляка, в течение прошлых суток в районе Авдеевки погиб один украинский военных, и еще двое были ранены.

Один боец ВСУ погиб, а двое получили ранения в рзультате обстрелов, осуществленных противником в районе Авдеевки. Состояние здоровья пострадавших в настоящее время оценивается как удовлетворительное, отмечает Гуцуляк.

Отметичается, что в течение рпрошедших суток 2 марта боевики 5 раз вели обстрелы по позициям Вооруженных сил Украины на Донецком направлении. Именно в районе Авдеевки была отмечена наибольшая активность террористов. Обстрелы четыре раза осуществлялись из минометов 120 мм и 82 мм калибра, из стрелкового оружия и станочных гранатометов. Позиции ВСУ в районе Богдановки оказались под огнем минометов 82 мм калибра и БМП. В общей сложности противник выпустил свыше 70 мин.



Режим тишины на Луганском направлении боевики нарушали три раза. По Троицкому били из минометов 120 мм калибра, также велся огонь по Светлодарской дуге. В районе Станицы Луганской прошлым вечером также был зафиксирован обстрел из стрелкового оружия.

В целом, как отметил спикер Минобороны по вопросам АТО, боевики на Донбассе осуществили 8 прицельных обстрелов по позициям украинских военных в течение прошлых суток.

Платиновая Буковина

Всі новини