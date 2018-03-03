Американский ученый вывел время возможной третьей мировой войны

- 03.03.2018 16:13
Американский ученый вывел время возможной третьей мировой войны

Американский математик Аарон Клаузер из университета в Боулдере, штат Колорадо, провел рассчеты даты начала третьей мировой войны. результаты его вычислений были опубликованы в научном издании Science Advanced.

Клаузет взял для рассчетов данные в период с 1823 по 2003 годы. За указанный отрезок времени имели место 95 крупных конфликтов международного масштаба. Из них на отрезок между 1940 и 2003 годами пришлось всего пять из указанного количества. Математик ввел данные в компьютерную программу для поулчения анализа воин исследуемого периода. В учет бралась степень тяжести каждого конфликта, а также их частота.

Если рассматривать обнаруженные закономерности, то крупный межгосударственный вооруженный конфликт, либо же третья мировая война - может произойти до 2150 года.

Период так называемого длительного мира должен составит от 100 до 140 лет, чтобы изменить сложившиеся за последние несколько десятков лет тенденции.

Платиновая Буковина

Ключові слова: год третьей мировой войны, третья мировая война, матемаик Аарон Клаузер

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