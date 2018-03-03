



300 пьяных водителей задержаны на Буковине за 2 месяца - 03.03.2018 15:38

За два месяца 2018 года в Черновицкой области за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения были задержаны 300 водителей. Также в управленнии патрульной полиции в Черновицкой области сообщают - за январь-февраоль 2018 гоа при участии пьяных водителей на Буковине произошло 20 ДТП.

Так, в нынешнем году в января были задержаны 185 пьяных водителей. Показатели января прошлого года практически идентичны - 186 водителей, задержанных за езду в пьяном виде.

Инетерсно, что водители в состоянии алкогольного опьянения чаще всего попадаются в промеутке между полуночью и 4 часами утра.

В 2017 году в общей сложности были обнаружены 3200 водителей, севшие за руль нетрезвыми. Также в области произошло 289 аварий с пьяными водителями, из которых 49 ДТП - с пострадавшими и жертвами.

Платиновая Буковина, Черновцы

Всі новини