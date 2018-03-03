Под стенами парламента задержаны 112 человек

- 03.03.2018 13:52
Под стенами парламента задержаны 112 человек

Во время столкновений в палаточном городе под зданием украинского парламента 3 марта были задержаны 112 человек. Такие цифры называет глава секретариата офиса омбудсмена Богдан Крикливенко.

Так, в Печерское отделение полиции был доставлен 71 задержанный, 41 человека доставили в Шевченковское отделение полиции. На госпитализации в результате столкновений с силовиками оказались пятеро жителей палаточного городка, а также четверо правоохранителей.

Напомним, что утром 3 марта в палаточном городке, расположенном в Киеве у стен Верховной Рады Украины, в соответствии с открытыми уголовными производствами проводились следственные мероприятия. Действия силовиков народные депутаты Украины Семен Семенченко и Егор Соболев называют штурмом и разгромом, осуществленным спецназовцами.

Как заявил глава столичной полиции Андрей Крищенко, действия следователей обусловлены проведением следственных мероприятий в рамках уголовных производства по факту столкновений под ВР 27 февраля и попытки захвата Октябрьского дворца в Киеве, котороая имела место в декабре 2017 года.

В результате действий правоохранители задержали более 100 человек, препятствовавших работе силовиков у здания парламента. Представители силовых структур отмечают, что на территории палаточного городка под стенами ВР были обнаружены боеприпасы, а именно - пять дымовых мин, бутылки с зажигательной смесью, а также девять гранат РГД-5 и запалы.

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