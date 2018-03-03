Увеличенные пенсии военным начнут платить уже с марта

- 03.03.2018 16:41
Увеличенные пенсии военным начнут платить уже с марта

Подготовительная работа для старта выплаты пенсий бывшим военнослужащим в Украине после перечисления уже была завершена, как информируют представители Пенсионного фонда Украины.

Глава правления Пенсионного фонда Алексей Зарудный отметил, что повышенные выплаты военные пенсионеры могут получить уже в марте.

По словам Зарудного, вся подготовка для осуществления перерасчета была завершена буквально вчера, 2 марта. Речь идет о подгтовке нужного программного обеспечения. Кроме того, всем силовым структурам переданы списки тех лиц, которые претендуют на перечисление пенсий. пенсионерам нет необходимости обращаться за перечислениями - пенсии будут пересчитаны в автоматическом режиме по мере того, как от силовых структур будут поступать справки о денежном обеспечении. Данный процесс предположительно будет завершен в апреле.

Так, в нынешнем году общие расходы Пенсионного фонда составят 345,8 миллиардов гривен. С учетом остатка на начало 2018 года общие доходы составят 353,6 миллиардов гривен. Остаток составляет 7,8 миллиардов гривен, котоырй и будет направляться на повышение пенсионных выплат бывшим военнослужащим.

Платиновая Буковина

Ключові слова: перерасчет военных пенсий украина, военные пенсионеры Украина, рост размера пенсий в Украине

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