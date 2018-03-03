



Волкер выступает за ликвидацию ДНР и ЛНР - 03.03.2018 13:20

Специальный представитель Государственного департамента США Курт Волкер выразил свое мнение касаемо террористических формирований "ДНР" и "ЛНР". Волкер отметил, что эти формирования были созданы с целью укрепить продолжающийся на Донбассе конфликт и замаскировать роль РФ в дестабилизации обстановки в Украине.

Во время панельной дискуссии в аналитическом центре Hudson Institute Волкер заявил, что эти незаконные формирования должны быть ликвидированы.

Волкер подчеркнул, что в украинском конституционном устройстве для "ДНР" и "ЛНР", созданных для порождения политической реальности. По словам спецпреда Госдепа США, данные формирования должны исчезнуть. Над восстеновлением территориальнйо целостности и суверенитета Украины действуют Минские соглашения, которые должны неукоснительно соблюдаться.

Курт Волкер прибыл 23 января в Украину. 24 января он провел встречу с секретарем Совета нициональной безопасности и обороны Украины Александром Турчиновым, в ходе которой прошло обсуждение закона о деоккупации Донбасса.

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