Украина стабилизировала ситуацию с газом

- 03.03.2018 12:53
Украина стабилизировала ситуацию с газом

В Украине 2 марта был объявлен экстренный план действий в связи с образовавшимся дефицитом газа. Напомним, что российский Газпром после решения Стокгольмского арбитражного суда о выплате компенсации Нафтогазу инициировал расторжение всех контрактов по поставкам газа и транзиту через украинскую территорию и снизил давление в газопроводе. В рамках общеукраинского плана действия было решено закрыть до 6 марта включительно (после идут четырехдневные выходные по случаю празднования 8 марта) все украинские школы, высшие учебные заведения и детские сады.

Также Нафтогаз подписал контракт с Польшей о поставках в марте более 60 миллионов кубометров газа, и поставки начались уже накануне через узел Германовице. Кроме того, Нафтогаз обратился в жителям Украины, которые отапливают помещения газом, снизить температуру буквально на 1-2 градуса, чтобы сэкономить потребление природного газа.

Президент Украины Петр Порошенко выступил на брифинге и сообщил, что за сутки благодаря экономии газа удалось сократить потребление на 14% от общего объема, или на 25 миллионов кубов. По состоянию на 10:20 субботы, 3 марта, дефицита нет. С 4,5 миллионов кубометров до 29,4 миллионов кубометров в сутки был увеличен импорт топлива из Евросоюза.

Украина, как известно, не покупает российский газ в течение двух лет. Согласно решению Стокгольмского арбитражного суда украинская сторона должна импортировать определенный минимум газа. В соответствии с выполнением данного решения суда, Нафтогаз перечислил Газпрому, однако буквально за 15 минут до начала месяца российский газовый гигант отказался в знак своего несогласия с решением арбитража. 

В настоящее время ситуацию в газом в Украине удалось уладить. В подземных хранилищах сегодня находится на 2 миллиарда кубометров газа больше, чем в тот же день прошлого года.

 

Платиновая Буковина

Ключові слова: газ в Украине, природный газ, поставки газа в Украину, Газпром и Нафтогаз, дефицит газа украина

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