



На Калинке автобус сбил девушку 3 03 2018 - 03.03.2018 11:39

На улице Калиновской в Черновцах, рядом с Калиновским рынком произошла авария - микроавтобус сбил пешехода. ДТП случилось в субботу, 3 марта.

О происшествии в Facebook написал пользователь Денис Католик. По имеющейся информации, девушка попала под колеса автобуса Горденка-Черновцы.

Свидетели произошедшего вызвали скорую, пострадавшую немедленно госпитализировали в больницу.

На место также прибыли патрульные полицейские, которые устанавливают обстоятельства произошедшего.

Платиновая Буковина, Черновцы

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