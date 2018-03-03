У Вашківцях на переїзді потяг збив легковик

- 03.03.2018 10:50
У Вашківцях на переїзді потяг збив легковик

Автокатастрофа сталася у місті Вашківці на 8 кілометрі залізничного шляху приблизно о шостій годині ранку.

02 березня на залізничному переїзді, локомотив зі сполученням «Вижниця-Чернівці» зіткнувся з іномаркою «Мерседес Віто», під керуванням 65-річного місцевого жителя. На момент удару мікроавтобус намагався проскочити нерегульований переїзд.

Внаслідок автокатастрофи автомобіль отримав певні механічні ушкодження. Водії та пасажири транспортних засобів не постраждали.

Відомо, що аварійні ситуації через несправність обладнання залізничного переїзду трапляються досить рідко. Зазвичай, водії досить часто свідомо нехтують правилами їх проїзду, з поспіхом перетинають залізничні шляхи та не звертають уваги на попереджувальні світлові та звукові сигнали перед ними.

Поліцейські закликають водіїв при перетині залізничної колії керуватися положенням шлагбаума, дорожніми знаками, розміткою або вказівками чергового по переїзду. Якщо залізничний переїзд не обладнаний відповідним чином – обов’язково переконайтеся, що на колії відсутній будь-який рейковий транспорт, який рухається у бік переїзду. Проїжджаючи залізничні шляхи у жодному разі не поспішайте, таким чином, ви уникнете загрози вашому життю та життю оточуючих.

Відділ комунікації ГУНП в Чернівецькій області 

Платинова Буковина, Чернівці

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