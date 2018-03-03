



Пхеньян работал над ядерным оружием во время Олимпиады-2018 - 03.03.2018 10:37

На основании недавнего расследования разведка США заявляет - даже во время проведения Зимних Олимпийских игр-2018 КНДР продолжала осуществлять разработки в рамках ракетной и ядерной программы.

С таким заявлением выстпили редставители администрации президента США Трампа.

Напомним, что Зимняя Олимпиада в нынешнем году проходила в соседней с КНДР стране - в Южной Корее, в городе Пхенчхане, с 9 по 25 февраля.

Согласно разведданным, Пхеньяну удалось достичь в период проведения Олимпиады-2018 определенного прогресса. В настоящее время местные специалисты работают над устранением технической проблемы, из-за которой боеголовки не могут входить вновь в атмосферу Земли.

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