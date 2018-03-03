



На Русской прорвало водопровод - центр Черновцов без воды - 03.03.2018 09:39

В Черновцах на улице Русской произошел порыв водопровода. Как сообщил мэр Черновцов Алексей Каспрук, речь идет об обрыве на трубе диаметром 500 мм.

Авария произошла 2 марта, практически вскоре после полуночи 3 марта о происшествии стало известно. Прорыв имел место на улице Русской возле дома 43. В итоге без воды оказался центр города. Мэр призвал в случае возникновения непредвиденных ситуация звонить по тел. 15-80 или 588-888.

Ситуация оценивается как довольно тяжелая, однако, на месте уже работает ремонтная бригада водоканала. Ориентировочно ремонтные работы будут завершены до обеда.

В настоящий момент из-за аварии без водоснабжения остаются дома в начале улицы Русской, на улице Шевченко, Сагайдачного, а также прилегающих к ним.

Платиновая Буковина, Черновцы

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