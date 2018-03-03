



На Кіцманщині затримали вимагача грошей - 03.03.2018 09:15

Зловмисник притягувався до кримінальної відповідальності за порушення законодавства про працю. За скоєне йому доведеться знову відповідати на лаві підсудних.

1 березня до Кіцманського відділу поліції звернувся приватний підприємець та повідомив, що малознайомий вимагає в нього значну суму грошей, нібито за «кришування» його бізнесу.

На місці події поліцейські з’ясували, що зловмисник неодноразово приходив до потерпілого та погрожуючи фізичною силою, вимагав в нього гроші.

Правоохоронці відразу розпочали заходи по встановленню та документуванню вимагача. В ході проведення яких, поліцейським вдалося встановити дані зловмисника. Ним виявився 33-річний житель села Малятинці Кіцманського району.

Провівши ряд оперативно-розшукових заходів, поліцейські зібрали достатньо доказів, щоб притягнути до відповідальності зловмисника. Завдяки професійним діям працівників Кіцманського відділу поліції чоловіка вдалося затримати під час спроби отримати гроші.

Внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 2 статті 189 (Вимагання) Кримінального кодексу України.

Зловмиснику оголошено підозру у вчиненні злочину. Йому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Санкція статті передбачає до семи років позбавлення волі. Тривають слідчі дії.

Відділ комунікації ГУНП в Чернівецькій області

Платинова Буковина, Чернівці

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