На Кіцманщині затримали вимагача грошей

- 03.03.2018 09:15
На Кіцманщині затримали вимагача грошей

Зловмисник притягувався до кримінальної відповідальності за порушення законодавства про працю. За скоєне йому доведеться знову відповідати на лаві підсудних.

1 березня до Кіцманського відділу поліції звернувся приватний підприємець та повідомив, що малознайомий вимагає в нього значну суму грошей, нібито за «кришування» його бізнесу.
На місці події поліцейські з’ясували, що зловмисник неодноразово приходив до потерпілого та погрожуючи фізичною силою, вимагав в нього гроші.

Правоохоронці відразу розпочали заходи по встановленню та документуванню вимагача. В ході проведення яких, поліцейським вдалося встановити дані зловмисника. Ним виявився 33-річний житель села Малятинці Кіцманського району.

Провівши ряд оперативно-розшукових заходів, поліцейські зібрали достатньо доказів, щоб притягнути до відповідальності зловмисника. Завдяки професійним діям працівників Кіцманського відділу поліції чоловіка вдалося затримати під час спроби отримати гроші.

Внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 2 статті 189 (Вимагання) Кримінального кодексу України.

Зловмиснику оголошено підозру у вчиненні злочину. Йому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Санкція статті передбачає до семи років позбавлення волі. Тривають слідчі дії.

Відділ комунікації ГУНП в Чернівецькій області 

Платинова Буковина, Чернівці

Ключові слова: вимагання грошей, поліція чернівецька область

Коментарі (0)
Додати свій коментарій:
*Ім'я:
E-mail:
*Коментарій:
Символів залишилося: із
Підтвердіть, що Ви людина 
Відповідь - одне слово на тій же мові, що й питання.
Відповідь на питання «скільки» - число
Нову загадку, будь-ласка

Другие новости:

Как определить нехватку йода в организме Йод для здоровья человека является одним из важных элементов, поскольку его наличие или отсутствие в рационе оказывает
- 03.03.2018 17:46
Увеличенные пенсии военным начнут платить уже с марта Подготовительная работа для старта выплаты пенсий бывшим военнослужащим в Украине после перечисления уже была завершена, как информируют представители
- 03.03.2018 16:41
Американский ученый вывел время возможной третьей мировой войны Американский математик Аарон Клаузер из университета в Боулдере, штат Колорадо, провел рассчеты даты начала третьей мировой войны
- 03.03.2018 16:13
300 пьяных водителей задержаны на Буковине за 2 месяца За два месяца 2018 года в Черновицкой области за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения были задержаны 300 водителей
- 03.03.2018 15:38
Порядок розрахунку знижки на навчання Чернівецька ОДПІ звертає увагу, що право на нарахування податкової знижки за наслідками звітного податкового року зберігається за платником до
- 03.03.2018 15:12
Под Авдеевкой погиб украинский боец, двое ранены По сообщению спикера Министерства обороны Украины по вопросам АТО Дмитрия Гуцуляка, в течение прошлых суток в районе Авдеевки погиб
- 03.03.2018 14:49
Под стенами парламента задержаны 112 человек Во время столкновений в палаточном городе под зданием украинского парламента 3 марта были задержаны 112 человек. Такие цифры называет глава секретариата
- 03.03.2018 13:52
Волкер выступает за ликвидацию ДНР и ЛНР Специальный представитель Государственного департамента США Курт Волкер выразил свое мнение касаемо террористических формирований
- 03.03.2018 13:20
Украина стабилизировала ситуацию с газом В Украине 2 марта был объявлен экстренный план действий в связи с образовавшимся дефицитом газа. Напомним, что российский Газпром
- 03.03.2018 12:53
84-летняя старушка - мэр и единственный житель городка в США В штате Небраска, США, есть небольшой городок под названием Монови. Численность населения этого городка
- 03.03.2018 12:30

Всі новини