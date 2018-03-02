



Рядом с Землей в 2018 году пролетит 34 астероида - 02.03.2018 16:55

В 2018 году на довольно близком расстоянии от земли пролетит 34 астероида. Причем, речь идет об астероидах с диаметром порядка 100 метров.

Для сравнения, рядом с Землей в течение 2017 года пролетело порядка 700 астероидов разных размеров. Диаметр около 100 метров из них имели примерно сто из общего количества астероидов.

Что касается близкого расстояния с Землей, то оно близкое - по космическим меркам. Так, между нашей планетой и космическими объектами расстояние составляло меньше 10 миллионов километров.



Астероиды, которые проходят на относительно близком расстоянии от нашей планеты, довольно мелкие, как утверждают астрономы. Астероиды с диаметром от тысячи метров и больше относятся к классу больших астероидов. Стоит отметить, что из-за упавших космических объектов на Земле образовалось около 120 кратеров.

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