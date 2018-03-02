



Украина подписала контракт о поставках газа с Польшей - 02.03.2018 16:26

Украина в экстренном порядке подписала контракт с Польшей о поставках до конца марта 2018 года 60 миллионов кубометров газа. Это было сделано после заявлений Газпрома РФ о старте процедур по расторжению всех газовых договоров с Украиной.

Напомним, арбитражный суд в Стокгольме постановил Газпрому выплатить Нафтогазу Украины компенсацию в размере 4,63 миллиарда долларов. Глава Газпрома Алексей Миллер заявил, что российская газовая компания иниициирует расторжение всех контрактов с украинской стороной о поставках и транзите газа через украинскую территорию в ЕС.

По заявлению главы Нафтогаза Украины Андрея Коболева, контракт о поставках газа из Польши рассчитан на предоставление более 60 миллионов кубометров топлива. Отмечается, что поставки начались через узел Германовице 2 марта в 6:00. Данный узел, отметим, соединяет украинскую и польскую газотранспортные системы.

Коболев отметил, что Украина приняла правильное решение о диверсификации поставок газа, что показала настоящая ситуация. Также глава Нафтогаза Украины выразил надежду, что данный случай не остаентся без должной реакции Европейского Союза и правительств стран-членов союза. Их решение должно повлиять на вопрос целесообразности газопровода Северный поток 2.

Напомним, что в Украине в газотранспортной системе образовался дефицит газа в связи со снижением давления Газпромом. В связи с этим в Украине был объявлен чрезвычайный план действий. С 2 по 6 марта включительно закрываются все украинские школы , детсады, вузы и другие образовательные учреждения. Также украинцев призвали сократить потребление газа, снихзив температуру в помещениях.

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