



На Буковине до 7 марта закрыты все учебные заведения - 02.03.2018 15:17

До урегулировании ситуации с газоснабжением в Украине, в Черновицкой области официально закрывают все учебные заведения - детские сады, школы и высшие учебные заведения.

Соответствующее решение было опубликовано на официальном сайте Черновицкой областной государственной администрации.

Решение было принято в соответствии с выполнением протокола заседания кризисного комитета при Министерстве энергетики и угольной промышленности Украины. В стране возникла кризисная ситуация уровня чрезвычайной ситуации, и для ее завершения и устранения негативных последствий всеукраинского масштаба было решено приостановить на время со 2 по 7 марта 2018 года работу вузов, дошкольных учебных заведений, внешкольных профессионально-технических учебных заведений, общеобразовательных и специализированных заведений.

Ранее о закрытии до 6 марта включительно всех учебных заведений Буковины заявлял первый заместитель главы Черновицкой облгосадминистрации Михаил Павлюк.

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