В Японии происходит извержение вулкана- 02.03.2018 14:42
В Японии на острове Кюсю на действующем вулкане Симмоэ зафиксировано извержение. Как стало известно, вулканическое дрожание местные метеорологи зарегистрировали в четверг, 1 марта, в 8:50 по местному времени.
1 марта в районе полудня продлолжались толчки в районе вулкана. Стоит отметить, что поднятие столба дыма над вулканом определить сложно из-за неблагоприятных погодных условий. В регионе имеет место плохая видимость.
В регионе в связи со сложившейся ситуацией был объявлен третий уровень поасности (из пяти). Это означает, что восхождения на гору запрещены, так же, как и приближение к ней.
Вулкан Симмоэ в последний раз перед этим извергался в октябре 2017 года. Тогда произошел выброс столба дыма на высоту 300 м.
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