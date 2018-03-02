



В Японии происходит извержение вулкана - 02.03.2018 14:42

В Японии на острове Кюсю на действующем вулкане Симмоэ зафиксировано извержение. Как стало известно, вулканическое дрожание местные метеорологи зарегистрировали в четверг, 1 марта, в 8:50 по местному времени.

1 марта в районе полудня продлолжались толчки в районе вулкана. Стоит отметить, что поднятие столба дыма над вулканом определить сложно из-за неблагоприятных погодных условий. В регионе имеет место плохая видимость.

В регионе в связи со сложившейся ситуацией был объявлен третий уровень поасности (из пяти). Это означает, что восхождения на гору запрещены, так же, как и приближение к ней.

Вулкан Симмоэ в последний раз перед этим извергался в октябре 2017 года. Тогда произошел выброс столба дыма на высоту 300 м.

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