На Буковине произошла самая холодная ночь за 60 лет- 02.03.2018 13:13
В Черновицкой области с 1 на 2 марта была зафиксирована самая холодная ночь в период с 1955 года.
В 1955 году температурный рекорд составлял -17 градусов, тогда как этой ночью столбики термометров на Буковине опустились до отметки в 22 градуса ниже нуля.
Отметим, что морозная погода держится на территории Черновцов и всей Буковины в течение четырех суток. Крупных чрезвычайных ситуаций в связи с непогодой в области не происходило. Ранее мэр Черновцов Алексей Каспрук предлагал родителям самостоятельно решать, пускать или не пускать детей в школы. Напомним, что согласно нормам на занятия детей не допускают при -20 градусах. А такие морозы на Буковине фиксируются только в ночное время.
По сообщениям метеорологов, морозы на ближайшие выходные ослабнут. Антициклон и потепление ожидается уже на следующей неделе. Так, в дневное время прогнозируется до +5 градусов. Кромет ого, до конца следующей недели также возможны.
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