Подачу газа для отопления в Черновцах снижать не будут

- 02.03.2018 12:14
Подачу газа для отопления в Черновцах снижать не будут

В связи с национальным планом действия по экономии газа в Черновцах не планируют уменьшать централизованное отопление в многоквартирных домах. С таким заявлением выступил Алекандр Меленчук, начальник коммунального предприятия Черновцытеплокоммунэнерго.

По словам Меленчука, по данному поводу утром 2 марта было проведено селекторное совещание. Главным вопросом обсуждения было ограничение подачи тепла по возможности. Глава Черновцытеплокоммунжнерго отметил, что Черновцы на сегодняшний день не используют газ для отопления по максимальным показателям. Даже при условиях морозной погоды при наличии установленных в многоквартирных домах счетчиков на тепло потребление газа все равно меньше.

В течение нескольких ближайших дней в Украине ожидается потепление, что также приведет к автоматическому снижению потребления газа.

Стоит напомнить, что в украине по ряду причин образовался дефицит газа, в связи с чем был объявлен национальный план действий. В рамках данного плана были закрыты все украинские учебные заведения - школы, детские сады, вузы. Также всех украинцев, которые используют газовые котлы для отопления помещений, призывают по возможности уменьшить потребление газа, снизив температуру в помещениях на 1-2 градуса.

Платиновая Буковина, Черновцы

Ключові слова: дефицит газа украина, черновцы ограничение потребления газа

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